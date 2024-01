Versuchter Raub: Dortmunder bekommt Pfefferspray ins Gesicht

Dortmund. Rabiat sind zwei Männer in der Nordstadt vorgegangen: Erst umklammerten sie ihr Opfer, einen 29-Jährigen, dann zückten sie Pfefferspray.

Die Polizei nennt es einen „versuchten schweren Raub“: An der Kreuzung Bornstraße/Missundestraße in der Dortmunder Nordstadt sollen zwei Männer in der Nacht zu Freitag (26.1.) gegen 2.20 Uhr einen 29 Jahre alten Dortmunder überfallen haben.

Nach ersten Erkenntnissen war der 29-Jährige auf dem Heimweg. An der Kreuzung sollen die zwei Männer plötzlich auf ihn zugekommen sein. Einer umklammerte ihn von hinten, um ihm sein Handy aus der Hand zu reißen. Ohne Erfolg, denn der Dortmunder wehrte sich, wie die Polizei berichtet.

Also versuchte es der andere mit Pfefferspray. Das sprühte er dem 29 Jahre alten Mann ins Gesicht. Beide flüchteten danach Richtung Missundestraße/Schleswiger Straße - allerdings ohne Beute.

Überfall in Dortmunder Nordstadt: Beide verdächtigen Räuber trugen schwarz

Die beiden Täter beschreibt der Dortmunder so:

zwischen 20 und 22 Jahre alt

zwischen 175 und 180 cm groß

schwarz gekleidet

Der zweite Mann soll seinem Komplizen, was Alter und Größe angeht, ähnlich sein. Er habe aber einen Rucksack und etwas sportlichere Kleidung getragen.

Zeugen sollen sich bitte an die Dortmunder Kriminalwache unter Telefon 0231/132-74 41 wenden. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund