Die Polizei Dortmund ermittelt derzeit gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in dem Fall der versuchten Tötung.

Auseinandersetzung Versuchte Tötung in Dortmund-Huckarde: Die Polizei ermittelt

Dortmund. Ein 18-Jähriger ist in Dortmund-Huckarde lebensgefährlich verletzt worden. Er soll eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen gehabt haben.

In Dortmund-Huckarde ist es am Sonntagabend zu einer versuchten Tötung gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund gemeinsam mit der Polizei Dortmund am Montag mit.

Am Abend des 27. Februar soll es gegen 22.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzunge zwischen einem 18-Jährigen und mehreren weiteren Personen gekommen sein. Der 18-Jährige erlitt dabei laut Polizeiangaben eine lebensgefährliche Stichverletzung.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, teilten die Beamten bisher nicht mit. Die Ermittlungen dauerten an.

