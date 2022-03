Versammlung in Dortmund – Straßen im Bereich B 1 gesperrt

Mehrere Straßen im Bereich der B 1 müssen am Donnerstag gesperrt werden.

Dortmund. Mehrere Straßen im Bereich der B 1 müssen am Donnerstag, 3. März, aufgrund einer Versammlung der Gewerkschaft ver.di gesperrt werden.

Aufgrund einer Versammlung in Form eines Aufzuges der Gewerkschaft ver.di mit etwa 600 Teilnehmenden am Donnerstag, 3. März, kommt es in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zu temporären Sperrungen von mehreren Straßen im Bereich der B 1.

Der Aufzug beginnt an der Straße Voßkuhle und endet auch wieder dort. Die Strecke führt über den Westfalendamm in Richtung Lübkestraße, über die Straße Im Defdahl zur Detmar-Mülherr-Straße und von dort aus wieder auf den Westfalendamm in Richtung Voßkuhle. Um die Verkehrssicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, wird zu diesem Zwecke in der Zeit von circa 9 bis 11 Uhr der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bochum durch die Stadt Dortmund vollständig gesperrt.

Die Polizei Dortmund bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, diese „nicht vermeidbaren Absperrungen“ zu berücksichtigen und – soweit es möglich ist – diese großräumig zu umfahren. Die Polizei rechnet mit „teils erhebliche Verkehrsstörungen“, ist aber nach eigenen Angaben darum bemüht, die Beeinträchtigungen „so gering wie möglich zu gestalten“.

