Kontakt per WhatsApp Vermisstes Kind (12) behauptet, in Dortmund zu sein

Dortmund/Halle. Eine vermisste Zwölfjährige aus Halle/Westfalen wird in Dortmund vermutet. Ihren genauen Aufenthaltsort will sie ihren Eltern nicht nennen.

Die Dortmunder Polizei hilft der Polizei in Gütersloh bei der Suche nach einem vermissten Kind (12). Das Mädchen habe am Ostersonntag (9. April) die Wohnung der Eltern in Halle/Westfalen verlassen – und kam danach nicht mehr zurück.

Sie habe eine Freundin in Bielefeld besuchen wollen, schreibt die Polizei. Später habe sie ihre Eltern angerufen und erklärt, sie wolle dort übernachten. Das lehnten ihre ihre Eltern zwar ab, woraufhin die Vermisste ihr Handy ausschaltete.

Sporadische Nachrichten per WhatsApp an den Vater

Am Montag habe sie sich mehrmals bei ihrem Vater gemeldet, schreibt die Polizei weter – allerdings über wechselnde Nummern per WhatsApp. In ihren Nachrichten gab sie unter anderem an, in der Nähe der Steinhammer Straße in Dortmund-Lütgendortmund zu sein. Dort wolle sie noch zwei Tage bleiben.

Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei Gütersloh (05241/8690) entgegen.

