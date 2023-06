Vermisster Teenager (14) aus Dortmund könnte in Essen sein

Dortmund/Essen. Wer hat Sina Sophie (14) gesehen? Die Dortmunderin wird seit Montag vermisst. Sie könnte in Essen sein – und braucht dringend Medikamente.

Die Polizei Dortmund sucht Sina Sophie: Die 14-Jährige wird seit Montagnachmittag (5. Juni) gegen 16.30 Uhr vermisst. Zuletzt sei sie Zuhause in Dortmund-Brackel gesehen worden, schreibt die Polizei. Ihr Handy sei ausgeschaltet.

Foto: Polizei Dortmund

Weil die junge Dortmunderin auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen ist, die sie aber nicht dabei hat, bittet die Polizei die breite Öffentlichkeit um Hilfe. Dazu wurde ein Foto der Vermissten veröffentlicht. So wird Sina Sophie beschrieben:

14 Jahre

ca. 155cm

schlank

braune, brustlange Haare

drei Halsketten mit Anhängern (Kreuz, Herz, Kristallapfel).

letzte bekannte Kleidung: bauchfreies blaues Top, graue dünne Jacke, Jeans mit Löchern, schwarze Chucks

Laut Polizei könnte Sina Sophie bei ihrem Freund in Essen sein. Die Suche der Polizei (auch in der Wohnung in Essen) war bisher erfolglos. Wer hat die vermisste junge Frau aus Dortmund gesehen? Hinweise an die Polizei Dortmund: 0231/1327441

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund