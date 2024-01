Vermisster Mann aus Dortmund: Polizei bittet um Hinweise

Dortmund Herr S. aus Dortmund-Oestrich wird seit Ende Dezember vermisst. Die Polizei hat zwei Fotos des 52-Jährigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Seit dem 29. Dezember 2023 wird der 52-jährige Dortmunder Herr S. vermisst. Er leide an einer psychischen Erkrankung und soll seine Wohnung in Dortmund-Oestrich fluchtartig verlassen haben, teilte die Dortmunder Polizei am Montagnachmittag mit.

Er ist lediglich im Besitz eines Deutschlandtickets. Alle anderen persönlichen Gegenstände befinden sich in der Wohnung. Die Polizei hält es daher für möglich, dass der Vermisste den öffentlichen Nahverkehr nutzt und über die Dortmunder Stadtgrenze hinaus unterwegs ist. Die Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zu Herrn S. nimmt die Dortmunder Polizei unter 0231 1327441 entgegen und hat dazu das folgende Foto veröffentlicht. Ein weiteres Foto des Vermissten finden Sie hier.

Die Dortmunder Polizei bittet mit diesem Foto um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Foto: Privat / Polizei Dortmund

