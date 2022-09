Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Dortmund ist ein E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Straßensperrung in der Nordstadt ist inzwischen wieder aufgehoben.

Blaulicht Verkehrsunfall in Dortmund: E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr

Dortmund. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Dortmund ist ein E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Straßensperrung ist aufgehoben.

Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in der Dortmunder Nordstadt schwebt ein 16-Jähriger in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Dortmunder mit einem E-Scooter über die rote Ampel gefahren und von einem Renault erwischt worden – das teilte die Polizei am Abend auf Anfrage mit.

Gegen kurz nach 17 Uhr krachte es nach Polizeiangaben auf der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Schützenstraße. Der 16-Jährige habe den Radweg befahren und „nach Zeugenaussagen“ über Rot gefahren, wie ein Sprecher erklärte. Der 19-jährige Fahrer eines Renault Clio konnte nicht mehr ausweichen.

Schwerer Verkehrsunfall in Dortmund: Straßensperrung um kurz vor 20 Uhr aufgehoben

Viele Trümmerteile auf der Straße und die detaillierte Unfallaufnahme durch ein VU-Team der Polizei sorgten über mehrere Stunden für starke Verkehrsbehinderungen in der Nordstadt, die Beamten informierten unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Gegen 19.50 Uhr sei die Sperrung dann wieder aufgehoben worden, so der Polizeisprecher.

Unfälle in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund