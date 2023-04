Verkaufsoffene Sonntage in Dortmund: Super für Shopping-Fans – stressig für Mitarbeitende.

City und Stadtteile Verkaufsoffener Sonntag in Dortmund – Alle Termine 2023

Dortmund. Shopping-Fans lieben verkaufsoffene Sonntage in Dortmund – Ladenbeschäftigte dagegen weniger. Das sind alle geplanten Termine für 2023.

Die Stadt Dortmund plant auch 2023 wieder verkaufsoffene Sonntage. Die Geschäfte in der Dortmunder Innenstadt und in den Ortsteilen öffnen dieses Jahr wieder öfter als noch in 2022. Insgesamt 14 verkaufsoffene Sonntage soll es 2023 geben.

Es besteht allerdings immer die Gefahr, dass die Gewerkschaften Beschwerde gegen einen Termin einlegen. Die Termine für Dortmund seien aber mit Gewerkschaften, Kirchen, Stadtbezirken, IHK, Handelsverband und City-Ring abgesprochen, betont die Stadt. Zudem müssen Sonntagsöffnungen anlassbezogen sein – und es sind pro Stadt maximal 16 verkaufsoffene Sonntage erlaubt

Einige Termine sind nach aktuellem Stand sogar doppelt belegt, wie unsere kleine Übersicht zeigt. Das sind alle Termine für verkaufsoffene Sonntage in Dortmund (der Anlass steht in Klammern dahinter):

26. März 2023: Hörde (Hörder Frühling)

(Hörder Frühling) 23. April 2023: Innenstadt (E-Bike-Festival)

(E-Bike-Festival) 7. Mai 2023: Aplerbeck (Aplerbecker Kunstfrühling)

(Aplerbecker Kunstfrühling) 6. August 2023: Hombruch (Hombruch karibisch)

(Hombruch karibisch) 27. August 2023: Lütgendortmund (Bartholomäus-Kirmes)

(Bartholomäus-Kirmes) 3. September 2023: Aplerbeck (Apfelmarkt)

(Apfelmarkt) 3. September 2023 Hombruch (Viva Hombruch)

(Viva Hombruch) 3. September 2023: Mengede (Michaelisfest)

(Michaelisfest) 24. September 2023: Innenstadt-Ost (Kaiserstraßenfest)

(Kaiserstraßenfest) 1. Oktober 2023: Hörde (Hörder Erntemarkt)

(Hörder Erntemarkt) 12. November 2023: Innenstadt (Hansemarkt)

(Hansemarkt) 12. November 2023: Mengede (Martinsmarkt)

(Martinsmarkt) 12. November 2023: Lütgendortmund (Martinsmarkt)

(Martinsmarkt) 3. Dezember 2023: Innenstadt (Weihnachtsmarkt)

