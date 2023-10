Dortmund/Hamm. Nach einer Verfolgungsfahrt von Hamm nach Dortmund, bei dem Jugendliche Streifenwagen gerammt hatten, wurden nun Haftbefehle erlassen.

Nach einer Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen zwischen der Polizei und jugendlichen Kabel- und Metalldieben hat das Amtsgericht Dortmund nun Haftbefehle gegen die Jugendlichen erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Freitag mit.

Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren waren in der Nacht auf Mittwoch, 11. Oktober, aufgeflogen, als sie in Hamm im östlichen Ruhrgebiet nach einem Einbruch Kabel und Metall in einen Transporter luden. Zeugen alarmierten die Polizei.

Verfolgungsjagd: Haftbefehle gegen Dortmunder Jugendliche - Strefenwagen gerammt

Als die Polizei eintraf, rammten sie erstmals einen Streifenwagen. Drei Beamte wurden leicht laut Polizeibericht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Es folgte die Flucht über die Autobahnen über die A2, A1 und A44 bis nach Dortmund. Sie endete in der Straße Im Spähenfelde nahe des Borsigplatzes. Dort stoppten die Beamten die Jugendlichen. Auch hier wurde ein Auto gerammt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die sechs Jugendlichen sind laut Mitteilung polizeibekannt. Wegen Wiederholungsgefahr schickte das Amtsgericht fünf von ihnen in Haft. Der 13-Jährige blieb verschont. Der Dortmunder ist noch nicht strafmündig. (Red./mit dpa)

