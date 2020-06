Verdacht auf illegales Rennen: 22-Jähriger schwer verletzt

In Dortmund ist ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er steht in dem Verdacht, sich an einem illegalen Rennen beteiligt zu haben.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden - er hat sich laut der Dortmunder Polizei möglicherweise vorher an einem illegalen Rennen beteiligt. Der Wagen des Mannes sei am Donnerstagabend in Dortmund von einer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Freitag.

Bei dem Unfall wurden auch zwei geparkte Kleintransporter ineinander gedrückt. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Dortmund: Zeugen berichten von einem illegalen Rennen

Zeugen berichteten den Beamten von einem weiteren Auto, das vor dem Wagen des 22-Jährigen gefahren sei. Beide seien viel zu schnell unterwegs gewesen und hätten sich augenscheinlich ein Rennen geliefert, so die Beamten.

Zudem ermittelten die Polizisten einen 21-Jährigen, der im Verdacht stehe, der zweite Fahrer gewesen zu sein. Seinen Führerschein und sein Auto stellten die Beamten sicher. Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Rennen ermittelt.

Weitere Nachrichten aus Dortmund gibt es hier.