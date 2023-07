Vegetarisch Mittagessen: Sechs Veggie-Lunch-Orte in Dortmund

Vegetarisch Mittagessen: Veggie-Lunch-Angebote gibt es in vielen Restaurants und Imbissen in Dortmund.

Dortmund. Kurzer Veggie-Imbiss oder ein ausgedehntes Mittagessen? Wir zeigen sechs Restaurants in Dortmund für die vegane oder vegetarische Mittagspause.

Ein kurzer Lunch oder ein ausgedehntes Mittagsessen: Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, hat in Dortmund viele Möglichkeiten für die Mittagspause.

Von Stampfkartoffel-Variationen über vielfältige Currys, Suppen und Burger, bis hin zu exotischen Gerichten aus Osteuropa. Wir zeigen euch sechs Orte in Dortmund, an denen ihr eure Mittagspause fleischlos genießen könnt.

Ein kurzer Lunch mit Arbeitskolleginnen und Kollegen oder ein entspanntes Mittagessen am Wochenende – aber bitte vegetarisch oder vegan? In Dortmund gibt es dafür viele Möglichkeiten. Von Stampfkartoffel- Variationen über Burger, wärmende Currys und Suppen, bis hin zu ausgefallenen Gerichten aus Georgien oder der Ukraine: Wir haben sechs Restaurants und Imbisse in Dortmund herausgesucht, in denen sich eine fleischlose Mittagspause lohnt.

Vegetarisch Mittagessen im Kartoffel Pott

Kartoffeln sind langweilig? – „Weit gefehlt, wir zeigen dir mit all unseren Kreationen, dass es eine große Vielfalt an verschiedensten Geschmäckern rund um die Kartoffel gibt“, so das Versprechen von Kartoffel Pott, das es seit 2005 in Dortmund gibt. Die Besonderheit: Hier wird die dampfgegarte Stampfkartoffel „neu und zeitgemäß interpretiert“. Die „Kartoffel-Pötte” eignen sich gut für die Mittagspause, weil man sich je nach Zeitfenster, das einem zur Verfügung steht, zwischen drei verschiedenen Portionsgrößen entscheiden kann.

Die vegetarischen „Kartoffel-Pötte“ gibt es mit frischem Gemüse, ausgefallenen Cremes und Kräuterquarks, mal mit Rahmspinat und Rührei – immer aber mit einer handgemachten Stampfkartoffel-Basis. Laut Website verwendet Kartoffel Pott überwiegend saisonales und regionales und Gemüse: für den alljährlichen „Spargel-Pott“ beispielsweise fast nur Spargel aus dem Münsterland. Je nach Jahreszeit variiert deshalb auch das Angebot an vegetarischen „Aktions-Pötten“.

Wer sich vegan ernährt, der oder die kann auch zwischen veganen „Kartoffel-Pötten“ wählen. Dabei trifft die Stampfkartoffel-Basis auf exotische Kreationen, etwa bei dem veganen roten Thai Pott mit Thai Curry auf Bambusstreifen, Paprika und einer Andeutung von Zitronengras.

Das Ladenlokal in der Saarlandstraße 60 ist montags bis freitags von 11 bis bis 20 Uhr geöffnet

An der Marienkirche im Ostenhellweg 5 öffnet montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr ein Imbisswagen

Der Imbisswagen am Steinsweg 14 in Dortmund Oespel vor dem Edeka Pelzer ist derzeit geschlossen

Bei „Kartoffel Pott“ in Dortmund gibt es Stampfkartoffeln beispielsweise mit Tzatziki, Kartoffelcreme oder Kräuterquark. Foto: Kartoffel Pott / WAZ

Vegetarisch Mittagessen im Guttut

Einen vollständig veganen Mittagstisch gibt es immer mittwochs bis dienstags – außer am Wochenende – ab 11.30 Uhr im Guttut. Mit einem wöchentlich wechselnden Angebot gibt es hier Suppen, Currys, Burger, Falafel oder Salate.

Seit 2006 ist das Guttut bereits in Dortmund und seit Januar 2019 unter der Leitung von Ramona Dworschak. Auf der Homepage des kleinen Restaurants schreibt sie: „Mit dem Guttut möchte ich eine Umgebung schaffen, in der sich meine Gäste uneingeschränkt wohlfühlen können. Ohne darüber nachdenken zu müssen, woher ihr Essen kommt, wie es zubereitet wird und welche Inhaltsstoffe genutzt werden.“ Die zubereiteten Lebensmittel sollen fast gänzlich aus unkonvetionellem Anbau kommen – bevorzugt aus der Region.

Zwar habe Dworschak keine Kochausbildung, sie versuche aber „kreativ, abwechslungsreich und vollwertig zu kochen, um auch den Nicht-Veganern unter euch zu zeigen, wie vielfältig und lecker Gemüse sein kann“. Bei ihr könnten Gäste stets aus einem breitgefächerten Angebot wählen. Das gilt übrigens nicht nur für herzhafte, sondern auch für süße Speisen.

Das Guttut befindet sich in der Lindemannstraße 4, 44137 Dortmund

Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und sonntags 12 bis 18 Uhr, samstags ist geschlossen

Auberginen-Kichererbsenauflauf mit Zucchini, Tomaten und Kartoffeln im Guttut in Dortmund. Hier gibt es regelmäßig einen veganen Mittagstisch mit Gerichten wie Suppen oder Currys. Foto: GutTut / WAZ

Vegetarisch Mittagessen im Lord

Für einen fleischlosen Mittags-Imbiss bietet sich auch ein Besuch im Lord am Konzerthaus in der Stadtmitte an, das hier schon seit 1988 vegetarische und vegane Speisen anbietet. Hier gibt es arabische Köstlichkeiten wie die Arabic Falaffel mit selbst gemachter veganer Aioli, Hummus und Salat, im frisch gebackenen Vollkornfladenbrot oder auch hausgemachte Sojaburger. Auch die gebackenen Kartoffeln, etwa mit selbst gemachter Kräuterbutter, Käse, Sauce Hollondaise eignen sich ideal für die Mittagspause.

Das Lord befindet sich auf der Gerberstraße 1, 44135 Dortmund

Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 0 Uhr Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr morgens

Vegetarisch Mittagessen im Doppeltsolecker

Wer mittags Lust auf etwas Ausgefallenes hat, kann im Doppeltsolecker exotische vegane oder vegetarische Kreationen probieren. Die Gerichte seien inspiriert „von alten Familienrezepten aus Georgien, jedoch mit einem vegetarischen und veganen Twist“ heißt es auf der Website.

So stehen im Doppeltsolecker beispielsweise „Blinis“ auf der Karte: osteuropäische Pfannkuchen, die in Form dünner Fladen zubereitet werden, wahlweise mit veganem Räucherlachs, roter Beete oder Pilzragout. Für diejenigen, die es besonders gesund mögen, können auch Nudeln aus Zucchinis - sogenannte Zoodels - bestellen, unter anderem mit karamellisierten Walnüssen, Rotkohl, Schafskäse und Dattel-Balsam. Doch auch auf Deftiges müssen Gäste hier nicht verzichten. „Wareniki“, gebratene ukrainische Teigtaschen, gibt es mit Kartoffelfüllung oder veganem Hackfleisch. Auch vegane Burger mit Bratkartoffeln stehen zur Auswahl.

An den Wochenenden werden die genannten Gerichte ab 13 Uhr angeboten. Unter der Woche sind sie auch den ganzen Tag über bestellbar.

Das Doppeltsolecker befindet sich im Dortmunder Kreuzviertel, Neuer Graben 74, 44139 Dortmund

Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr, dienstags ist Ruhetag

Veganes georgisches Chachobili im Doppeltsolecker in Dortmund eignet sich als Mittagstisch. Foto: Doppeltsolecker / WAZ

Vegetarisch Mittagessen bei Delikat essen

An Samstagen und Sonntagen kann man sich ab 12 Uhr mittags im Delikat essen kulinarische Kunstwerke gönnen. Hier gibt es ein wechselndes Angebot an saisonalen veganen und vegetarischen Gerichten mit exotischen Gewürzen, die sich gut für eine besondere Mittagspause eignen. Im Delikat essen werden Traditionsgerichte neu interpretiert: etwa vegane Reisnudeln mit Kokos Creme und Cashew, pikantes Thai Curry mit Bohnen, Blumenkohl, Erdnüssen und Basmati Reis oder grüner Spargel und rote Beete mit einem Schuss Zitrone und Drillingen.

„Wir verwenden für unsere veganen und vegetarischen Gerichte ausschließlich erlesene Zutaten, die mit Sorgfalt und höchsten Ansprüchen von unserem kreativen Team in kleine Meisterwerke verwandelt werden“, heißt es auf der Website. Spezialitäten aus aller Welt seien es, die den Chefkoch immer wieder aufs Neue inspirierten – „ganz ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker.“

Adresse des Delikat essen: Alter Mühlenweg 14, 44139 Dortmund

Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 12 bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 21 Uhr, montags ist Ruhetag.

Vom 27. Juni bis 19. Juli bleibt das Delikat wegen Betriebsferien geschlossen.

Bei Delikat essen in Dortmund gibt es ein wechselndes Angebot an saisonalen veganen und vegetarischen Gerichten mit exotischen Gewürzen. Foto: Delikat essen / WAZ

Vegetarisch Mittagessen beim Ägypter

Wenn die Mittagspause nur kurz ist, ist vielleicht trotzdem Zeit für einen Abstecher zu dem kleinen Imbiss-Lokal Beim Ägypter in der Innenstadt. Hier gibt es ägyptische Spezialitäten wie vegane „Samiya-Sandwiches“ mit Sojafrikadelle und gebratenen Kartoffeln, Seitan-Döner, veganes „Shawarma“ mit Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln und Salat oder veganes „Kuschari“ – ein ägyptisches Gericht bestehend aus Gemüse, Reis, Linsen Machheroni und Petersilie.

Beim Ägypter befindet sich in der Brückstraße 33, 44135 Dortmund

Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags 11 bis 5 Uhr morgens und sonntags 12 bis 23 Uhr

