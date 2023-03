Vandalismus und Diebstahl: Autos in Dortmund beschädigt

Dortmund. Im Dortmunder Westen sind bei circa 20 Autos die Scheiben beschädigt worden. Damit nicht genug, machte der Täter wohl auch lange Finger.

Kaputte Autoscheiben und Diebstähle vermeldet die Polizei aus dem Dortmunder Westen: Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag und Dienstag (27. und 28. Februar) in den Straßen Rohdesdiek, Gerlachweg, Mosselde, Zum Luftschacht und Dortustraße zugeschlagen. Fast 20 Fahrzeuge wiesen beschädigte Scheiben auf. Teilweise wurden auch Gegenstände aus den Autos gestohlen.

Am Montag zwischen 13 und 22 Uhr traf es fünf Wagen in der Straße Rohdesdiek. Hier kam es auch zu den Diebstählen. Am Dienstag waren bis zum Abend in den anderen Straßen weitere mindestens zwölf Autos betroffen. Meist blieb es bei Beschädigungen.

Vandalismus in Dortmund: Polizei prüft Zusammenhang

Die Polizei ermittelt und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt. Derzeit ist nicht klar, ob es sich um einen Täter oder um mehrere handelt.

Zeugen, die in den Straßen Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0231/132-74 41 wenden.

(red)

