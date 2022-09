Vandalismus in Dortmund: Platane angebohrt und vergiftet

Unbekannte haben in Dortmund erst den Stamm einer Platane in Dortmund angebohrt und diese dann vergiftet.

Dortmund. Unbekannte haben eine rund 80 Jahre alte Platane im Dortmunder Stadtteil Kruckel vergiftet. Der Fall beschäftigt nun die Polizei.

Weil Unbekannte erst ihren Stamm angebohrt und dann eine giftige Substanz in die Löcher geschüttet haben, wird eine rund 80 Jahre alte Platane in Dortmund nun aller Voraussicht nach eingehen. Passiert ist das Ganze an der Rüdinghauser Straße im Stadtteil Kruckel. Wie die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung berichtet, habe sich die Attacke auf den Baum wahrscheinlich schon im Frühjahr zugetragen.

Dortmund: Platane muss wohl gefällt werden - Nachbepflanzung wäre teuer

Mittelfristig müsse der Baum wohl gefällt werden, heißt es weiter. “Leider kommt es im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Vandalismus an Bäumen. Häufig sind junge Bäume betroffen,die abgesägt, abgeknickt oder deren Rinde abgeschält wird“, erklärt Ralf Schomberg, Leiter der Baumsparte beim städtischen Grünflächenamt.

Mittlerweile liegt der Fall bei der Polizei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenamtes müssen nun schauen, wie es mit der Platane weitergeht. Sollte der Baum wirklich gefällt und die Stelle neu bepflanzt werden müssen, kostet das mindestens 1500 Euro. So war es auch schon bei ähnlichen Fällen.(tica)

