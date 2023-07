Unheilbares Virus: Zoo Dortmund musste 48 Tiere töten

Der Zoo Dortmund musste 48 Mönchssittiche einschläfern. In der Gruppe grassierte das oft tödliche Virus PBFD.

Dortmund. Bittere Entscheidung im Dortmunder Zoo: Weil einige Tiere an einem oft tödlichen Virus erkrankt waren, wurden Dutzende Vögel eingeschläfert.

Als einige Vögel Symptome einer Viruserkrankung zeigten und positiv getesten wurden, musste der Zoo Dortmund eine bittere Entscheidung treffen: alle einschläfern oder nicht? Am Ende wurden 48 Tiere getötet.

In der Mönchssittich-Gruppe war die für Papageien hochansteckende, unheilbare und oft tödlich verlaufende Virus-Erkrankung „Psittacine Beak and Feather Disease“ (Feder- und Schnabelkrankheit der Papageien/PBFD) ausgebrochen. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr für alle anderen Papageien und Sittiche im Dortmunder Tierpark wurden nach Rücksprache mit dem Veterinäramt alle 34 Mönchssittiche im Zoo und 14 weitere Tiere in der Außenstation eingeschläfert.

"Wir sind sehr getroffen von dieser schweren Entscheidung, die wir leider aufgrund ihrer Alternativlosigkeit treffen mussten, um keine weiteren Tiere in und außerhalb unseres Zoos zu gefährden", heißt es in einem Facebook-Post des Dortmunder Zoos. Alle Alternativen und Ideen, die Tötung zu vermeiden, musste verworfen werden. Die Tierseuchenbekämpfung stand an erster Stelle.

Die toten Sittiche seien an eine Studie an der Uniklinik Düsseldorf übergeben worden, die die Gehirnentwicklung von Papageienvögeln erforscht. So helfen die eingeschläferten Vögel noch ein wenig in der Forschung.

Wie das Virus in die Mönchssittich-Gruppe kam sei unklar, erklärt der Zoo. PBFD sei die häufigste Viruserkrankung bei Papageienvögeln in Deutschland. Alle Neuzugänge würden natürlich vorher getestet (auf Parasiten, Bakterien, Viren...), aber solche Untersuchungen seien immer nur Momentaufnahmen. Es könne immer sein, dass ein Tier das Virus in sich trage, es aber nicht nachgewiesen werden könne. Ein infizierter Vogel könne zudem völlig gesund erscheinen, heißt es. Mitunter komme es wegen der langen Inkubationszeit erst Monate später zum Ausbruch der Krankheit.

Der Facebook-Post des Dortmunder Zoos hat viele vor allem traurige Reaktionen hervorgerufen. "Vielen Dank für eure vielen lieben Beileidsbekundungen, die uns ein großer Trost sind!", schreibt das Zoo-Team dazu.

