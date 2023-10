Unfallflucht auf der B236: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der B236 in Fahrtrichtung Schwerte am vergangenen Donnerstagabend,12. Oktober, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen und sein 20-jähriger Beifahrer aus Datteln wurden laut Polizeibericht bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des Mercedes gegen 19.30 Uhr auf der nassen Fahrbahn in Höhe des Beschleunigungsstreifens zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordost und der Anschlussstelle Dortmund-Derne die Kontrolle über das Auto verloren und dabei die rechte Schutzplanke touchiert.

Ein Lkw der von hinten angefahren kam berührte dann das Auto, welches nach dem Aufprall durch die Leitplanke wieder zurück auf den Fahrstreifen gedrückt wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An der Schutzplanke entstand ein Sachschaden. Die beiden Leichtverletzten wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 15.000 Euro.

Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Lkw geben können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Autobahnpolizeiwache Kamen unter: 0231/ 123- 4521. (Red.)

