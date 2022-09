Zwei Pferde sind am Sonntag mit einer Kutsch durchgegangen. Der Besitzer des Gespanns wurde überrollt.

Einsatz Unfall mit Kutsche in Dortmund: Mann von Gespann überrollt

Dortmund. Schlimmer Unfall am Sonntag in Dortmund: Ein Mann wurde bei einem Kutschunfall schwer verletzt, weil das Gespann ihn überrollte.

Eine Kutschfahrt in Dortmund endete dramatisch, bevor sie überhaupt angefangen hat: Der Besitzer des Gespanns wurde von der Kutsche überrollt. Die Pferde waren am Sonntag aus bislang unbekannten Gründen aufgeschreckt und durchgegangen.

Nach Zeugenaussagen waren die herrenlosen Pferde mit eingespannter Kutsche alleine auf der Marsbruchstraße unterwegs. Passanten konnten die Tiere bremsen und festhalten.

Nach ersten Angaben gehörten die Tiere und das Gefährt zu einem Stall in der Nähe. Dort soll sich der Unfall mit dem Besitzer ereignet haben: Man habe den Mann dort schwer verletzt am Boden gefunden, so die Auskunft. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund