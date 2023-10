Unfall in Dortmund: Pflegedienst-Auto überschlägt sich

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich auf dem Wickeder Hellweg ereignet. Ein Pflegedienst-Auto der Diakonie war von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin kollidierte es mit einem parkenden Auto, bestätigt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Es überschlug sich und landete auf dem Dach.

Eine Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Schwere Verletzungen gab es laut Polizei keine. Für die Unfallaufnahme war der Wickeder Hellweg zwischenzeitlich gesperrt worden. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben (Red.)

