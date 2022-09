Unfall in Dortmund: Lkw bleibt hängen und entwurzelt Baum

Ein Ast verfängt sich in der Ladung und schon wird der ganze Baum mitgeschleift - zu diesem kuriosen Unfall ist es am Mittwoch in Dortmund gekommen.

Dortmund. Bei einem kuriosen Unfall am Mittwoch in Dortmund hat ein Lkw einen Baum zum Umsturz gebracht. Die Ladung hatte sich an einem Ast verfangen.

Ein kurioser Unfall hat sich am Mittwoch, 21. September, in Dortmund-Nette ereignet: Wie die örtliche Feuerwehr mitteilt, blieb auf der Dörwerstraße gegen 16.10 Uhr ein Lkw mit seiner Ladung am Ast eines Baumes am Straßenrand hängen. Durch den starken Zug wurde der Baum entwurzelt, stürzte auf die Straße und verkeilte sich mit dem Lkw-Auflieger.

Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) konnten den Lkw befreien und den umgestürzten Baum zersägen. Laut Feuerwehr kamen bei dem Einsatz keine Personen zu Schaden und auch der Verkehr konnte nach einer Stunde bereits wieder freigegeben werden.

