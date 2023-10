Unfall in Dortmund: Fahrradfahrer unter Bahn eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall in Dortmund am Dienstagmorgen: Auf der Bornstraße ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage erklärte, ist der Fahrradfahrer unter der Bahn eingeklemmt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Die Bornstraße ist in Richtung Süden - also stadteinwärts - gesperrt. Es kommt zu Staus und Verzögerung rund um die Unfallstelle. (ck)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.