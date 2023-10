Unfall in Dortmund: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Dortmund. Am Mittwochmorgen ist ein Auto in der Dortmunder Innenstadt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Schon wieder gab es am Mittwochmorgen in Dortmund einen Unfall mit einer Straßenbahn. Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigte, ist ein Auto auf der Straße Oestermärsch zwischen den Haltestellen Enscheder Straße und Borsigplatz mit einer Bahn der Linie U44 zusammengestoßen.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch nicht klar. Ebenfalls machte die Polizei noch keine Angaben zum Fahrer des Wagens oder zu der Frage, ob noch weitere Personen im Auto saßen.

Um den Unfall aufzunehmen, musste die Polizei den Verkehr in Richtung Borsigplatz zwischenzeitig einspurig laufen lassen. Inzwischen ist der Einsatz beendet und die Straße wieder frei. (jh)

