Unfall auf A45: Sperrung bei Autobahnkreuz Dortmund-Süd

Dortmund. Auf der A45 Richtung Oberhausen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn ist in Höhe Autobahnkreuz Dortmund-Süd gesperrt.

Auf der A45 in Fahrtrichtung Oberhausen ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind in den Unfall ein Lkw und ein Kleintransporter verwickelt. Rettungskräfte sind noch im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn ist in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-Süd gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu verletzten Personen dauern laut Polizei noch an. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. In den sozialen Netzwerken der Polizei Dortmund berichtet die Polizei über aktuelle Verkehrsmaßnahmen. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund