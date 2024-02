Unfall auf A45 in Dortmund – Hubschrauber im Einsatz

Nach einem schweren Unfall auf der A45 bei Dortmund hat sich am Dienstagmittag ein langer Stau gebildet. Die Autobahn Richtung Oberhausen war zwischen Dortmund-Süd (B54) und dem Kreuz Dortmund/Witten (A448) knapp eine Stunde lange gesperrt. Der Stau reichte fast bis Schwerte.

Gegen 12 Uhr hatte ein Fahrer oder eine Fahrerin aus Essen die Kontrolle den Wagen verloren. Ungebremst sei das Auto von der rechten Spur über den Standstreifen in den Graben gerast und habe sich dort überschlagen, erklärt die Polizei. Der Wagen blieb kurz hinter dem Rastplatz „Flöz Mausegatt“ auf dem Dach liegen.

Ersthelfende versuchten, die verletzte Person aus dem Wagen zu befreien, scheiterten aber. Erst die Feuerwehr schaffte die Bergung. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, erklärt die Polizei.

Gegen 13 Uhr wurden alle Spuren der A45 wieder freigegeben. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

