Auf der A45 in Dortmund ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall – ein Auto fuhr in die Leitplanke.

Unfall Unfall auf A45 in Dortmund: Sperrung wieder aufgehoben

Dortmund. Unfall auf der A45 in Dortmund: Ein Autofahrer fuhr in die Leitplanke und wurde verletzt. Die Strecke ist in Richtung Hagen gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A45 in Dortmund: Um kurz nach 13 Uhr fuhr ein Auto in die Leitplanke – aus bislang noch ungeklärter Ursache. Möglicherweise könnte der Regen eine Rolle gespielt haben. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, laut Polizei Dortmund waren keine anderen Fahrzeuge am Unfall beteiligt.

Sperrung wieder aufgehoben

Zwischenzeitlich war die A45 zwischen Dortmund Eichlinghofen und Dreieck Dortmund/Witten gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben. Wegen Bergungsarbeiten ist aber nur ein Fahrstreifen frei – es kommt also weiterhin zu Staus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund