U41 Dortmund: Ausfälle und Ersatzverkehr wegen Gleisarbeiten

Dortmunder müssen im Bereich der Haltestelle Fredenbaum bald mit Einschränkungen für Auto- und Stadtbahnverkehr rechnen. Alle Infos im Überblick.

Die Menschen in Dortmund müssen demnächst mit Einschränkungen im Auto- und Stadtbahnverkehr rechnen. Die Dortmunder Stadtwerke investieren rund 840.000 Euro in die Gleisinfrastruktur der Stadtbahnlinie U41 im Bereich der Haltestelle Fredenbaum. Zwei Weichen, ein Fußgänger-Überweg sowie zwei Gleisüberfahrten werden erneuert. Hinzu kommen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Foto: DSW21

Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 2. November, und sollen spätestens am Dienstag, 17. November, abgeschlossen sein. Während der Gleisarbeiten könne es zu Lärmbelästigungen kommen - in Einzelfällen auch nachts. Die DSW21 bittet dafür um Verständnis. Anwohnerinnen und Anwohner seien frühzeitig über die Baumaßnahme informiert worden.

Die Einschränkungen Stadtbahn-Verkehr im Überblick:

Die Stadtbahnlinie U41 wird vom 8. bis zum 11. November zwischen den Haltstellen Münster Straße und Zeche Minister Stein komplett unterbrochen. Die Haltestelle Leopoldstraße wird nur in Fahrtrichtung Innenstadt angefahren. An der Haltestelle Münsterstraße erfolgen Ein- und Ausstieg am Bahnsteig in Richtung Innenstadt.

komplett unterbrochen. Die wird nur in Fahrtrichtung Innenstadt angefahren. An der erfolgen Ein- und Ausstieg am Bahnsteig in Richtung Innenstadt. Die DSW21 setzt in dieser Phase einen Schienenersatzverkehr zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Zeche Minister Stein ein, der zur Hauptverkehrszeit im 10-Minuten-Takt und ansonsten alle 15 Minuten fährt.

ein, der zur Hauptverkehrszeit im 10-Minuten-Takt und ansonsten alle 15 Minuten fährt. Ein barrierefreies Umsteigen vom Schienenersatz- in den Stadtbahnverkehr und umgekehrt ist nicht ohne Weiteres möglich. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste können das Fahr- und Servicepersonal ansprechen, wenn sie Unterstützung benötigen. Für sie steht ein Spezialfahrzeug bereit.

Die Einschränkungen für den Auto-Verkehr im Überblick:

Vom 2. bis zum 17. November sind die beiden Gleisüberfahrten Burgweg/Lindenhorster Straße und Beethovenstraße komplett gesperrt. Dies betrifft den Individualverkehr, der vom Burgweg aus östlicher Richtung und von der Beethovenstraße aus westlicher Richtung kommt.

komplett gesperrt. Dies betrifft den Individualverkehr, der vom aus östlicher Richtung und von der aus westlicher Richtung kommt. Auch das entsprechende Abbiegen von der B54 aus ist vorübergehend nicht möglich. Umleitungen sind ausgeschildert.

(Red.)

