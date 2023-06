Millionen Aufrufe: Gewaltvideo aus Dortmund kursiert im Netz

Dortmund. Das Video aus Dortmund wurde schon Millionen Mal angesehen: Ein Mann schlägt mit einer Flasche nach dem Kopf eines anderen. Das sagt die Polizei.

Ein Gewaltvideo aus Dortmund geht in den sozialen Medien viral: Der 27-Sekünder zeigt eine Szene an der Bushaltestelle vor dem Hörder Bahnhof. Ein junger Mann schlägt einem anderen Mann hinterrücks scheinbar eine Flasche gegen den Kopf. Unter wüsten Beschimpfungen scheucht er den Konkurrenten davon. Dabei hält er ein Messer in der Hand und sticht damit nach dem anderen Mann. Dass der junge Mann gefilmt wurde war ihm bewusst: Er signalisiert der filmenden Person sogar, weiterzumachen.

Der zweite Mann bleibt erstaunlich ruhig und räumt freiwillig das Feld. Eigentlich zu ruhig: Der Schlag gegen den Kopf muss sehr hart gewesen sein – das Opfer zuckt aber kaum zusammen. Ob die Flasche den Kopf tatsächlich richtig trifft, ist in dem verwackelten Video nicht klar zu sehen. Zudem zerbricht die Flasche, allerdings auf dem Boden und nicht am Kopf.

Anmerkung der Redaktion: Die Polizei bittet, das Video nicht weiter zu verbreiten – schon wegen der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten. Daher beschränken wir uns in unserer Berichterstattung auf Screenschots aus den Twitter-Video, auf denen die beteiligten Personen nicht zu erkennen sind.

Nach dem Flaschenschlag stach der Angreifer auch mit einem Messer zu und verletzte seinen Kontrahenten. Foto: Screenshot/Quelle Twitter

Das Video wurde am Montagnachmittag auf Twitter gepostet, zeigt aber eine Szene in der Nacht. "Findet bitte den Täter" wird die Polizei im Tweet aufgefordert. Am Mittwochmorgen war das Video im Original-Post schon über 3 Millionen mal angesehen worden, weit mehr Views dürfte es über Shares des Posts gegeben haben.

Die Dortmunder Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, erklärt Sprecherin Kristina Purschke. Sie bestätigt die Tat: Die Szene sei bereits am 13. Mai gegen 2.50 Uhr passiert. Der attackierte 20-Jährige habe den Angriff damals direkt bei der Polizei angezeigt, so Purschke. Er sei auch verletzt worden: Wegen eines Messerschnitts kam er ins Krankenhaus.

Auch ein Verdächtiger sei schon ermittelt – ein polizeibekannter Mann (19) aus Schwerte. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Polizeieinsätze in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund