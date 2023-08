Dortmund. „So ein Fall beschäftigt mich schon über das normale Maß hinaus“, sagt Kommissar Uwe Block noch viele Jahre nach dem Mord an Nicole aus Dortmund.

Am Abend des 14. Oktober 1993 steigt die 16 Jahre alte Nicole Schalla an der Haltestelle „Jungferntal“ in Dortmund aus dem Bus. Ihr Zuhause ist nicht weit entfernt. Doch wird sie dort nie ankommen. Eine Zeitungsbotin findet ihre Leiche in der Einfahrt zur Schule. Nicole Schalla ist erwürgt worden. Aber wer ist ihr Mörder? In der neuen True-Crime-Serie „Die letzte Spur - Die Cold-Case-Ermittler“ beim Fernsehsender VOX geht es unter anderem um diesen alten Dortmunder Mordfall.

Viele Jahre später, Anfang 2012, erzählt Kriminalhauptkommissar Uwe Block unserer Redaktion: „So ein Fall beschäftigt mich schon über das normale Maß hinaus, wenn ein junges Mädchen, das sein ganzes Leben noch vor sich hat, umgebracht wird. Wenn man es dann nicht schafft, den Täter zu fassen und man einen so persönlichen Kontakt zu den Eltern hat, dann nagt das schon.“

Auch ein Beitrag in der bekannten Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ brachte damals nicht den erhofften Durchbruch. „Nichts führte zum Täter“, erinnerte sich Ermittler Uwe Block. Eine Belohnung von 5000 Mark - ohne Erfolg.

„Die letzte Spur - Die Cold-Case-Ermittler“ beschäftigt sich mit Blocks großer Hoffnung: Können alte DNA-Spuren an der Kleidung der Jugendlichen mit neuer Technik besser ausgewertet werden? Er lässt die Asservate noch einmal überprüfen. Treffer! Auf Nicoles Kleidung haften DNA-Spuren eines Mannes. Ist er der Täter? Und finden Nicole Schallas Eltern endlich Frieden?

Die neue VOX-True-Crime-Reihe beschäftigt sich auch mit dem Mord an der 16-jährigen Nicole Schalla aus Dortmund. Foto: Hermann Pruys

Die erste Folge der neuen True-Crime-Serie strahlt VOX am Mittwoch, 6. September, 22.15 bis 0.20 Uhr, aus. Der Fernsehsender beschreibt das Konzept so: „Die Doku-Reihe ,Die letzte Spur - Die Cold Case-Ermittler’ begleitet in vier Folgen über mehrere Monate hinweg Kommissare aus ganz Deutschland bei ihrer Arbeit an ungelösten Mordfällen. Bei herben Rückschlägen und neuen Hoffnungsschimmern. Werden die Ermittler es schaffen, die Täter mit neuesten wissenschaftlichen Methoden und beharrlicher Mühe endlich zu fassen?“

