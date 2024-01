Treckerdemo auf B1 führt absichtlich nicht durch Dortmund

Dortmund/Unna. Bauern in Westfalen-Lippe demonstrieren am 8. Januar auf der B1 mit einer Treckersternfahrt. Gestartet wird vormittags in Unna.

Die Bäuerinnen und Bauern sind gar nicht gut auf die Pläne der Bundesregierung zu sprechen, die Vergütung für Agrardiesel zu streichen und die Befreiung von der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge einzukassieren. Das machen sie erneut deutlich - und zwar während einer bundesweiten Aktionswoche vom 8. Januar (Montag) bis 15. Januar.

Der westfälisch-lippische Landwirtschaftsverband (WLV) macht mit bei der Protestwoche. Der angehörige Kreisverband Ruhr-Lippe mit Sitz in Unna ruft deswegen am Montag (8.1.) zu einer Treckersternfahrt auf der B1 von Unna über Soest bis Geseke und wieder zurück auf. Auch Dortmund gehört zum Einzugsgebiet des Kreisverbands Ruhr-Lippe.

Die B1, die auch mitten durch Dortmund führt, habe man bei der Demo-Route bewusst außen vor gelassen, so Petra Drees-Hagen, zuständig für die Pressearbeit bei den Kreisverbänden Ruhr-Lippe, Soest und Ennepe-Ruhr/Hagen. Trecker-Demo mitten durch Dortmund hätte zu einem Verkehrschaos führen können. „Aber wir wollen nicht blockieren, sondern aufmerksam machen“, betont Petra Drees-Hagen. Daher starte der Trecker-Korso in Unna auch erst nach dem Berufsverkehr. Gegen elf Uhr.

In Dortmund wollen zwei Tage später, am Mittwoch (10.1.), Landwirte auf dem Platz der Deutschen Einheit informieren und Obst aus Dortmund verteilen.

Stand Donnerstag (4. Januar) wollen um die 500 Trecker mitfahren. Bis Montag können noch welche dazukommen. Lange Kundgebungen soll es während der Treckersternfahrt nicht geben. Die wird es aber in Berlin geben, bei der großen Demo am 15. Januar.

