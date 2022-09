Toter bei Küchenbrand – Zwei Feuer in Dortmunder Nordstadt

Dortmund. Nur wenige Meter voneinander entfernt haben in der Dortmunder Nordstadt zwei Küchen gebrannt. Bei einem der Feuer starb ein Mann.

Ein Viertel, zwei Brände: Binnen weniger Stunden sind in der Dortmunder Nordstadt zwei Küchen ausgebrannt. Die Brandorte liegen nur wenige Meter voneinander entfernt.

Die erste Küche brannte am Dienstag um 16.30 Uhr in der Blücherstraße: Nachbarn hatten die Feuerwehr gerufen, weil dichter Rauch aus einem Fenster zum Innenhof drang. In der Wohnung im 2. Stock fanden die Rettungskräfte einen Bewohner – er lag leblos in der Küche, erklärt Sprecher Oliver Körner. Nach längeren Wiederbelebungsversuchen kam er ins Krankenhaus. Dort starb er am Abend.

Die zweite Küche brannte am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in der parallel verlaufenden Schützenstraße/Ecke Mallinckrodstraße: Im Erdgeschoss stand die Küche komplett in Flammen. Die Feuerwehr musste eine Familie aus dem 3. Stock durchs verrauchte Treppenhaus nach draußen bringen. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner hatten es selbstständig durch den dichten Rauch nach draußen geschafft – zwei davon kamen mit Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Beide Brände seien binnen 30 Minuten gelöscht wörden, so Feuerwehrsprecher Körner. Die Brandwohnungen seien aktuell nicht bewohnbar.

Zu beiden Bränden hat die Kripo Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

