Psychisch kranker Dortmunder soll Mutter erstochen haben

Dortmund Bluttat im Dortmunder Norden: An der Evinger Straße soll am Dienstagabend ein 35-Jähriger seine Mutter mit einem Messer erstochen haben.

In einem Mehrfamilienhaus im Dortmunder Norden ist am Dienstagabend eine Frau (63) getötet worden. Der tatverdächtige Sohn (35) der Getöteten wurde festgenommen, erklärt Staatsanwältin Maribel Andersson. Er gelte als psychisch krank.

Die Tat sei gegen 19.10 Uhr an der Evinger Straße passiert. Die Straße ist lang – den Stadtteil will Andersson aber auch auf Nachfrage nicht eingrenzen. Die Hintergründe der Tat und das Tatmotiv seien noch unklar. Klar scheint nur die Tatwaffe: Die Frau sei durch Messerstiche getötet worden.

Nach der Tat habe das schwer verletzte Opfer noch versucht, sich aus der Wohnung ins Treppenhaus zu retten. Das bekamen die Nachbarn mit und riefen die Polizei. Ein Streit sei der Tat wohl nicht vorangegangen, so Andersson. Die 63-Jährige starb bei Ankunft in der Notaufnahme.

Die Polizei habe noch vor Ort den Sohn (35) der Getöteten festgenommen, so Andersson. Er soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

