Tödlicher Brand in Dortmunder Einfamilienhaus

Dortmund Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Dortmund-Derne ist eine Person ums Leben gekommen. Die Löscharbeiten sind aufwändig.

Seit mehreren Stunden ist die Dortmunder Feuerwehr am Mittwochmorgen in Derne im Einsatz. Bei dem Brand eines Einfamilienhauses ist nach Angaben eines Sprechers eine Person ums Leben gekommen.

Gegen 2.40 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eilten daraufhin zur Straße „Im Schellenkai“. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich das Erdgeschoss bereits im Vollbrand“, berichtet ein Feuerwehrsprecher. „Flammen schlugen auf der Vorder- und Rückseite aus dem Fenster, die oberen Geschosse waren bereits massiv verraucht.“

Schnell sei klar gewesen, dass sich noch eine Person im Haus befand. „Diese konnte leider nur noch tot aufgefunden werden.“ Zur Identität können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr hatte auch zwei Drehleitern im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Löscharbeiten „gestalten sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten als sehr umfangreich und ziehen sich derzeit bis in die Morgenstunden“, so die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr. Ein Einsatzende sei aktuell nicht abschätzbar. Die Straße „ Im Schellenkai“ bleibt vorerst gesperrt.

An dem Einsatz waren insgesamt etwa 50 Kräfte beteiligt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

