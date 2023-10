Misshandelt, getreten: Kangal "Huntsman" hatte es nie leicht

Regelmäßig stellen wir gemeinsam mit dem Tierschutzzentrum Dortmund Tiere vor, die im Tierheim an der Hallerey auf ein neues Zuhause warten. Heute: Kangal "Huntsman" (geboren 9/2022).

Huntsman erlangte im Mai 2023 lokale Berühmtheit: Er stand im Mittelpunkt einer Polizeimeldung. In der Nähe des Ostfriedhofs hatte ihn seine Besitzerin (20) brutal geschlagen und "über Minuten in den Bauch getreten", schrieb die Polizei. Huntsman war damals erst acht Monate alt. Nachbarn riefen die Polizei. Sie wussten: Die junge Frau hatte ihren Hund schon mehrfach misshandelt.

Die Polizei verständigte das Veterinäramt, das Amtsgericht Dortmund erteilte einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Halterin. Die Stadt erwirkte ein Haltungsverbot – Huntsman wurde "sichergestellt" und kam ins Tierheim.

Trotz seiner schlechten Vor-Haltung ist Huntsman kerngesund, meint das Tierheim. Allerdings müsse er noch erzogen werden: Gegenüber Menschen sei er sehr ungestüm, springt hoch und nimmt Arme und Hände ins Maul. Deshalb (und wegen seiner Größe!) sollte er nicht zu Kleinkindern. Sein Verhalten gegenüber anderen Tieren müsse noch ausgetestet werden, heißt es.

Der Kangal kenne mittlerweile zwar "Sitz" – aber am Rest der Kommandos mangele es noch gewaltig. Vor allem die Leinenführigkeit müsse noch trainiert werden. "Huntsman muss noch komplett erzogen werden", weiß das Dortmunder Tierheim-Team.

Das liebenswürdige Tier brauche ein herdenschutzhund-erfahrenes Zuhause, das es beim Erwachsenwerden in die richtigen Bahnen lenke. Außerdem brauche Huntsman viel Platz – möglichst in einer ebenerdige Wohnung mit Grundstück oder Garten.

Wer Huntsman übernehmen will (und kann!):Tierschutzzentrum Dortmund: 0231 / 170680

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.