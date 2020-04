Thier-Galerie Dortmund: Diese Geschäfte dürfen nicht öffnen

Dortmund. Auch in der Dortmunder Thier-Galerie dürfen viele der Geschäfte wieder öffnen. Doch nicht alle dürfen ab Montag wieder mit dem Betrieb starten.

In der Thier-Galerie Dortmund befinden sich knapp 160 Geschäfte. Viele der Läden durften ab Montag wieder öffnen. Durch den aktuellen Beschluss der NRW-Landesregierung dürfen Shops wieder mit dem Verkauf starten, die weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ausweisen. Obwohl es auch Ausnahmen der neuen Regel gibt, bleiben im Dortmunder Shopping Center einige Läden weiter geschlossen. Bis sich der Betrieb in der Dortmunder Thier-Galerie wieder einspielen wird, wird es wohl noch etwas dauern.

Thier-Galerie "startet langsam und vorsichtig"

"Wir freuen uns, dass die Geschäfte schrittweise wieder öffnen dürfen, wir starten langsam und vorsichtig und unter Beachtung aller Auflagen und dies ermöglichen wir natürlich auch unseren Mietern", sagt Markus Haas, Center Manager der Thier-Galerie. "Viele Mieter haben noch Vorkehrungen zu treffen, andere haben logistische Probleme oder noch Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Bis Anfang der kommenden Woche wird sich alles wieder geregelt haben."

Doch auch in der Dortmunder Thier-Galerie gibt es Geschäfte, die nicht von der schrittweisen Lockerung profitieren. Denn: "So sehr es diejenigen freut, die ab Montag öffnen können, so groß ist die Enttäuschung bei denjenigen, denen eine Öffnung noch verwehrt bleibt. Auf großes Unverständnis stößt insbesondere, dass die Öffnung größerer Geschäfte unter Verkleinerung ihrer Verkaufsflächen auf bis zu 800 qm anders als beispielsweise in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen vorgesehen, in NRW nicht möglich ist", schreibt der Handelsverband NRW.

Drei Shops in der Thier-Galerie größer als 800 Quadratmeter

Mit Primark, H&M und New Yorker gibt es drei Shops in der Thier-Galerie, die größer als 800 Quadratmeter sind. Zudem müssen sich auch die Friseure und Nagelstudios weiter gedulden.

