Dortmund. Die Rollerdisco kehrt am ersten Adventwochenende zurück in die Thier Galerie - inklusive 80s-DJ-Musik und Rollschuh-Workshops. Hier gibt's Infos.

Nach einer erfolgreichen Premiere im März kehrt die Rollerdisco in die Dortmunder Thier Galerie zurück. Über das erste Adventwochenende (1. bis 3. Dezember, inklusive verkaufsoffenem Sonntag), wird die große Eventfläche auf der zweiten Ebene des Einkaufszentrums wieder zur Rollschuhbahn. Für den 80s-Vibe aus Disco, Boogie, R&B sorgt neben verschiedenen DJs auch Carsten Helmich, Mitbegründer des Juicy-Beats-Festivals.

„Das Event war Anfang des Jahres ein voller Erfolg – daher war es klar, dass wir dies zusammen mit Juicy-Beats-Macher Carsten Helmich wieder gemeinsam umsetzen“, so Center Manager Torben Seifert. „Für mich persönlich ist solch eine Veranstaltung genau das, was wir noch viel mehr in unseren Innenstädten benötigen.“

Zur Rollerdisco in der Dortmunder Thier Galerie gibt es auch Rollschuh-Workshops. Foto: Thier Galerie

Die erste Rollerdisco-Veranstaltung in der Dortmunder Thier Galerie hat über 1000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Und ab Ende Januar warte laut Seifert bereits ein weiteres Erlebnis-Shopping-Event: „Eine ökologische Eisbahn mitten in der Thier Galerie.“

Thier Galerie Dortmund: Eintritt zur Rollerdisco ist frei

Der Eintritt zur Rollerdisco am ersten Adventwochenende ist frei. Geöffnet ist sie von 16 bis 20 Uhr. Zusätzlich gibt es an allen drei Tagen auch wieder Rollschuh-Workshops für Anfängerinnen und Anfänger. Check-In und Rollschuhverleih befinden sich gegenüber des Frisörsalons Viktoria Wiens auf der ersten Ebene. Leih-Skates stehen in den Größen 32 bis 46 gegen ein Pfand zur Verfügung. (red)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund