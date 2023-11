"The Whale": 15 Luxuswohnungen auf altem Krupp-Grundstück

Luxuswohnungen in der Gartenstadt: An der Stadtrat-Cremer-Allee entsteht ein Neubau mit 15 Wohneinheiten. Kosten: bis 1,5 Mio. Euro.

Dortmund. Auf dem Gelände einer alten ThyssenKrupp-Villa entsteht in der Dortmunder Gartenstadt ein Luxus-Neubau. Interessierte müssen sich aber beeilen.

Kein Altbau? Kein Altbau. In der südlichen Dortmunder Gartenstadt entsteht gerade ein Wohnkomplex, dem man sein Baujahr nicht ansehen soll: Der wuchtige neo-klassizistische Neubau soll mit der Architektur des Viertels verschmelzen. "The Whale" heißt das Projekt – es ist das bisher größte des Dortmunder Immobilienunternehmens Casa Sogno.

Wer an die Stadtrat-Cremer-Allee 18 ziehen will, muss sich aber beeilen: Nur eine der 15 Wohnungen steht noch zum Verkauf (Stand 2. November). Dabei soll der Neubau erst Anfang 2025 fertig sein. Baubeginn war im Sommer 2022. "Wir haben nur zwei Monate gebraucht, bis die Wohnungen verkauft waren", erklärt Casa-Sogno-Chef Dr. Leonard Sträter stolz. "Das Projekt war sehr gut konzipiert. Das hat sich offenbar ausgezahlt."

"The Whale" in Dortmund: Luxus für 1,5 Millionen Euro

Billig sind die 15 Wohnungen aber nicht. Die mit Abstand kleinste Wohnung (106qm) kostet knapp 600.000 Euro. Die beiden größten Wohnungen (266qm) schlagen mit 1,5 Millionen Euro zu Buche – laut Projekthomepage inklusive "Owners-Suite mit Ankleide, Sauna und Fitness-Raum". Die meisten anderen Wohnungen (ca. 140-170qm) liegen um 1 Millionen Euro – einige mit Garten, anderen nur mit Balkon.

Teils mit Garten, teils mit Balkon: Die Wohnungen in "The Whale" sind bis zu 266qm groß. Foto: Casa Sogno

Man könne "The Whale" schon dem Luxus-Segment zuordnen, meint Casa-Sogno-Chef Sträter. Trotz der historischen Außenoptik ist drinnen alles vom Feinsten. Bis zu 3 Meter hohe Decken, exklusive Bäder, Fußbodenheizung und -kühlung, Tiefgarage, Aufzüge, repräsentative Zufahrt...

SiemensNixdorf-Gelände entsteht Neubaugebiet

Auch Ökologie und Barrierefreiheit seien ein Thema, so Sträter: "Sogar für Kunden in dieser Preisklasse ist Energiesparen ein Thema. Und sicher haben auch einige Hausbesitzer aus der Gartenstadt eine Wohnung gekauft, um im Alter dort zu wohnen", meint er.

Schandfleck an der B1 in Dortmund: Das Bürogebäude von Siemens-Nixdorf wird abgerissen. Hier soll ein Neubaugebiet entstehen. "The Whale" ist ein kleiner Teil davon". Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Nachbarschaft dürfte nicht die schlechteste sein. Zwar liegt die Stadtrat-Cremer-Allee nicht im Zentrum der mondänen südlichen Gartenstadt – aber rund um "The Whale" tut sich was: Auf dem alten SiemensNixdorf-Gelände zwischen Allee und B1 soll ein Neubaugebiet entstehen. Die orange verglaste Bürohaus-Ruine an der B1 soll abgerissen werden. Das kann aber noch dauern.

ThyssenKrupp-Villa für "The Whale" abgerissen

"The Whale" selbst entsteht auf einem 3200qm großen Grundstück, auf dem vorher eine klassische 70er-Jahre-Villa im Bungalowstil stand. Anfang 2022 wurde das Wohnhaus abgerissen. Vorher habe es ThyssenKrupp gehört, erklärt Sträter. Nach dem Tod des dort lebenden Managers und seiner Frau warf Krupp das Grundstück auf den Markt.

Und wer sich fragt, wie es zum Namen "The Whale" kam: Aus der Luft erinnere das Bauprojekt an einen Wal, erklärt Sträter – wegen der runden Auffahrt vor dem Gebäude.

