Mann schläft mit Waffe am Dortmunder Hauptbahnhof

Dotmund. Zur „Selbstverteidigung“ habe ein 22-Jähriger eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt – ohne Besitzerlaubnis. Die Polizei in Dortmund reagierte.

Ein 22-Jähriger hat am Samstagmorgen den Dortmunder Hauptbahnhof mit Texas verwechselt, die Bundespolizei stellte bei ihm eine Schreckschusswaffe und Munition sicher. Seine Begründung laut Beamten für den Besitz: Selbstverteidigung.

Der Mann aus Florstadt in Hessen war einem Bahnmitarbeiter am frühen Morgen gegen 6.20 Uhr aufgefallen, wie die Polizei am Montagnachmittag schrieb. Dabei bemerkte der Mitarbeiter weniger das Schlafen in der Sitzgruppe als mehr die Schusswaffe am Hosenbund des Mannes.

Bundespolizei findet Schreckschusswaffe am Dortmunder Hauptbahnhof

Die herbeigerufenen Beamten fesselten den Florstädter und stellten Waffe sowie ein Magazin mit Munition sicher. Da der 22-Jährige keine Berechtigung zum Führen der Pistole hatte, kommt auf ihn jetzt ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe zu.

