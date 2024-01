Teenager-Streit: Dortmunder schießt mitten auf Hansaplatz

Dortmund Mitten in der Dortmunder Innenstadt hat am Sonntag ein junger Mann auf einen 17-Jährigen geschossen – mit einer laut Polizei scharfen Waffe.

Wer hat etwas von diesem Vorfall auf dem Hansaplatz bemerkt? Die Dortmunder Polizei sucht nach dem Schuss auf einen Teenager nach Zeuginnen und Zeugen. Passiert sei es am Sonntag (21. Januar) gegen 18.40 Uhr, schreibt die Polizei.

Auf dem Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt soll ein junger Mann (18) mit einem Teenager (17) in Streit geraten sein, heißt es. Wo genau die Auseinandersetzung passierte (der Marktplatz ist groß) schreibt die Polizei nicht. Der 17-Jährige habe den 18-Jährigen zunächst mit Reizgas angegriffen – daraufhin habe der 18-Jährige eine scharfe Schusswaffe gezogen. Sein Kontrahent rannte davon, aber der junge Mann schoss ihm hinterher. Getroffen habe er zum Glück nicht, erklärt die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Dann seien alle Beteiligten gegangen, schreibt die Polizei weiter. Die Polizei habe den verdächtigen 18-Jährigen aber kurz darauf festnehmen können. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz, Bedrohung und Beleidigung.

Jetzt sucht die Dortmunder Polizei weitere Hinweise zur Tat. Wer hat die Auseinandersetzung auf dem Hansaplatz in der City beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund: 0231/132-7441

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.