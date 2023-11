Teenager klaut Sex-Zubehör und tritt Detektiv in den Schritt

Dortmund. Nach dem Diebstahl mehrerer Sex-Utensilien wollte ein Jugendlicher aus einem Laden im Dortmunder Hauptbahnhof fliehen – kam aber nicht weit.

War es ihm zu teuer oder zu peinlich? Ein Jugendlicher (16) wollte am Montagmittag bei Rossmann im Dortmunder Hauptbahnhof mehrere Sex-Utensilien stehlen. Am Ende wurde es definitiv beides – teuer und peinlich.

Gegen 15 Uhr habe der Teenager in der Drogerie Kondome, Gleitgel und einen Vibrationsring aus dem Regal genommen und in seiner Jackentasche verstaut, schreibt die Bundespolizei. Dann sei er an der Kasse vorbei Richtung Bahnhofshalle gegangen, ohne zu bezahlen.

Was der 16-Jährige nicht wusste: Ein Ladendetektiv hatte ihn die ganze Zeit im Blick. Er sprach den Teenager an und wollte ihn nach hinten ins Büro führen – aber der Junge wehrte sich vehement und trat dem Detektiv mit dem Knie zwischen die Beine. Das half ihm wenig. Ein Mitarbeiter hielt ihn fest, bis die Beamten kamen.

Die Polizei rief die Erziehungsberechtigten des jungen Dortmunders an und schilderte ihnen den Vorfall. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Dann durfte der 16-Jährige (sicher nicht ohne Scham) nach Hause gehen.

