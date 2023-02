Polizeieinsatz in Dortmund-Lütgendortmund (Symbolbild)

Polizeieinsatz Teenager im Wald überfallen? – Tat hat es so nicht gegeben

Dortmund. Die Dortmunder Polizei aktualisiert ihre Meldung zu einem vermuteten Sexualdelikt: Die Tat in Lütgendortmund habe so nie stattgefunden, heißt es.

Diese Meldung hat sicher viele Menschen im Dortmunder Westen aufgeschreckt: Eine Jugendliche (15) sei am Mittwochabend in Dortmund-Lütgendortmund von einem Unbekannten angegangen worden, schrieb die Polizei am Donnerstagmorgen. Man gehe von einem Sexualdelikt aus.

Wenige Stunden später kam dann die Entwarnung: "Die sofort begonnenen umfangreichen Ermittlungen haben ergeben, dass der hier geschilderte Übergriff nicht stattgefunden hat," schreibt die Polizei in einer Folgemeldung. Die Hintergründe bleiben unklar.

Anfangs hatte die Polizei noch berichtet, die junge Dortmunderin sei im Rauhen Holz von einem Unbekannten gepackt worden und habe dann das Bewusstsein verloren. Das stimmt so offenbar nicht. Zeugen hatten die 15-Jährige gegen 21.50 Uhr gefunden. Ein Rettungswagen brachte sie sicherheitshalber ins Krankenhaus.

