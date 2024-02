Super Bowl 2024 in Dortmund: NFL-Finale live im Kino erleben

Dortmund NFL-Endspiel in der Nacht zum Montag: Hier können Sie das Football-Mega-Event in Dortmund auf der großen Leinwand verfolgen.

Für Football-Fans ist es das Ereignis des Jahres: In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar findet das Finale der National Football League (NFL) statt. Im 58. Super Bowl stehen sich diesmal die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Allegiant Stadium in Paradise (Nevada, USA) gegenüber.

Im Dortmunder CineStar-Kino wird ab 23.15 Uhr das RTL-Programm rund um das Football-Duell gezeigt. Um 23.25 Uhr beginnt die Vorberichterstattung live aus dem Stadion. Kick-Off ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit, das Match kann bis zu vier Stunden dauern.

Auf Anhänger der Dortmunder Giants wartet ein weiteres Highlight: Die Football-Mannschaft wird live im Kino mitfiebern. Tickets gibt es für zehn Euro, CineStarCARD-Mitglieder bekommen zwei Euro Rabatt.

Allein in den USA verfolgen rund 100 Millionen TV-Zuschauer den Super Bowl, weltweit rund 900 Mio. In der Nacht zum Montag verzichten auch hierzulande viele Football-Fans auf den wohlverdienten Schlaf, und sei es nur, um die legendäre Halbzeitshow nicht zu verpassen. Das Publikum erwartet ein Rahmenprogramm der Superlative mit Stars wie Usher, Gwen Stefani und DJ Tiesto.

Taylor Swift hat am Tag vor dem Super Bowl ein Konzert in Tokio. Trotz Privatjet könnte es eng werden für den Stadionbesuch

Auch am Rande des Spielfelds wird es spannend: Schafft es Taylor Swift nach dem Tokio-Konzert rechtzeitig zum großen Auftritt ihres Freundes Travis Kelce? Das Pop-Idol und der Chiefs-Spieler sind seit einigen Monaten offiziell ein Paar und das Tuschel-Thema Nummer eins auf den Rängen.

