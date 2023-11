Zoo Dortmund und Westfalenpark nach Sturm geschlossen

Dortmund. Ein umgestürzter Baum stoppt die U43. Sturmtief "Emir" sorgt bei der Dortmunder Feuerwehr für einen einsatzreichen Donnerstagmorgen.

Sturmtief "Emir" sorgt vor allem in Nordfrankreich für Schäden. Doch seine Ausläufer treffen auch NRW. Das merkte am Donnerstag (2.11.) die Feuerwehr in Dortmund. Sie war von cirka 6.30 bis 10 Uhr im Sturmeinsatz - meist wegen umgekippter Bäume.

Der Dortmunder Zoo wie auch der Westfalenpark sind geschlossen. Die Stadt Dortmund rät, Wälder und Parks zu meiden.

Der Stadtbahnlinie U43 war gegen 6.30 Uhr am Morgen ein Baum auf die Oberleitung gefallen. Daher war die Strecke zwischen Lippestraße und Döringhoff bis ungefähr 9.30 Uhr gesperrt und ein Ersatzverkehr fuhr. Verletzt wurde laut DSW21-Sprecher Marc Wiegand niemand. Am frühen Morgen mussten zudem die Busse der Linien 438 und 442 zwischenzeitlich Umwege wegen umgestürzter Bäume fahren.

Die Feuerwehr prüfte am Morgen ein gelockertes Fassadenteil im neunten Stock des Harenberg City-Centers am Wall in der Innenstadt. Es habe jedoch keine Gefahr bestanden. Daher habe die Feuerwehr den Einsatz beendet und den Bereich abgesperrt. Eine Fachfirma müsse sich nun um das Fassadenteil kümmern.

🔴Aktuell beschäftigen uns mehrere Sturmeinsätze im Stadtgebiet #Dortmund Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sind unterwegs, um die Sturmschäden zu beseitigen. Bisher gab es nur Sachschäden. #EinsatzfürDortmund #Feuerwehr pic.twitter.com/Y6zii4Og82 — Feuerwehr Dortmund (@FW_Dortmund) November 2, 2023

Die Feuerwehr Dortmund schrieb auf X (einst Twitter) am Donnerstagmorgen um neun Uhr: "Aktuell beschäftigen uns mehrere Sturmeinsätze im Stadtgebiet. Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwillige Feuerwehr sind unterwegs... Bisher gab es nur Sachschäden."

Sturmtief in Dortmund: Baum auf Auto gekracht

Bis zum Mittag blieb das auch so. Laut Feuerwehrsprecher André Lüddecke mussten sich die Einsatzkräfte nicht um verletzte Menschen kümmern. Auch der Fahrer des Wagens, der im obigen X-Tweet der Feuerwehr zu sehen ist, blieb unverletzt. Auf der Wittbräucker Straße war ein Baum auf sein Auto gekracht und hatte laut Lüddecke "massiven Blechschaden" verursacht.

Die Sturmeinsätze waren über das gesamte Dortmunder Stadtgebiet verteilt und hatten sich nicht auf einen bestimmtes Gebiet konzentriert. 46 Einsätze hatte die Feuerwehr bis 12.15 Uhr gehabt. Für André Lüddecke alles "noch im Rahmen".

Bäume fielen auf Bundesstraßen in Dortmund

Auf der B1 in Höhe Westfalenhallen und der B236 musste die Feuerwehr zwei umgestürzte Bäume von der Straße holen, wie die Stadt Dortmund Donnerstagmittag berichtet.

In Dortmund-Eving fiel ein Ast auf den Zaun des Wildtiergeheges. Tiere konnten nicht ausbüxen. Im Stadtteil Westrich hatte sich Dachpappe auf einem Flachdach gelöst.

Aus den Stadtteilen laufen Anwohner-Hinweise auf umgestürzte und beschädigte Bäume ein. Diese arbeitet das Grünflächenamt nach und nach ab.

Warnung vor Sturmböen in Dortmund noch bis 18 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bis 18 Uhr am Donnerstag eine Warnung vor Sturmböen für Dortmund herausgegeben. Die Böen könnten Geschwindigkeiten zwischen 60 und 70 Stundenkilometern erreichen. In exponierten Lagen müsse mit bis zu 80 Stundenkilometern gerechnet werden. Der DWD warnt: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände."

Da das Sturmtief auch bei der Bahn für Störungen sorgt: Aktuelle Informationen gibt es unter zuginfo.nrw bei der Reiseauskunft der Bahn oder via Twitter bei der Bahn in NRW. (JaK)

