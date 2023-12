Streit in der Dortmunder City: Drei Männer schwer verletzt

Der Tatort liegt an der Kuckelke in der Dortmunder Innenstadt.

Dortmund Mit Schlagwerkzeugen und Messern gehen vier Männer in Dortmund aufeinander los. Der Konflikt zwischen ihnen schwelt offenbar schon länger.

Bei einer Auseinandersetzung in der Dortmunder Innenstadt sind nach Polizeiangaben drei Männer schwer verletzt worden. Demnach kam es am Abend des ersten Weihnachtstags gegen 22.15 Uhr an der Kuckelke zu einem Streit zwischen vier Beteiligten. Sie hatten sich dort offenbar gezielt getroffen, um schon vorher bestehende Konflikte zu klären. Bei der Auseinandersetzung wurden laut Polizei auch Schlagwerkzeuge und Messer eingesetzt. Die Beamten stellten am Tatort mehrere Gegenstände sicher.

Polizei erteilt Platzverweise an Schaulustige

Bei der Auseinandersetzung wurden ein 34-, ein 29-, und ein 42-Jähriger, die alle aus Dortmund kommen, schwer verletzt. Das teilte die Pressestelle der Polizei am Dienstagnachmittag schriftlich mit. Am Morgen war auf Nachfrage noch von zwei leicht und einem schwerer Verletzten die Rede gewesen.

Ein Mann flüchtete vom Tatort. Es soll sich um einen 22-jährigen Dortmunder handeln. Am Rande der Auseinandersetzung erteilten die Polizisten Platzverweise an Schaulustige. Einen Hinweis auf einen Clan-Bezug der Beteiligten des Streits gibt es nicht. (sk)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund