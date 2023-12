Streit in der City eskaliert: Dortmunder mit Messer verletzt

Zwischen der Katharinentreppe und der Stadt- und Landesbibliothek gegenüber des Dortmunder Hauptbahnhofs ist am Donnerstagabend, 30. November ein Streit eskaliert. Laut Polizei wurde dabei ein 29-Jähriger durch einen Messerstich verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge, gingen vier Männer gegen 22.10 Uhr über die Bissenkamp-Passage. Dort befand sich eine weitere Gruppe von vier Personen - die augenscheinlich Lachgas konsumierten.

Die beiden Gruppen gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Kurze Zeit später eskalierte die Auseinandersetzung auf dem Fußgängerweg der Straße Max-von-der-Grün-Platz. Zwei Männer aus der Gruppe, die mutmaßlich Lachgas konsumiert hatte, hatten die andere Gruppe verfolgt. Einer der beiden stach mit einem Messer auf das Bein eines 29-jährigen Dortmunders ein. Nach Angaben der Polizei flüchteten beide Männer, einer auf einem E-Scooter.

Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231-132-7441 entgegen. Die mutmaßlichen Täter beschreibt die Polizei wie folgt:

(red)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.