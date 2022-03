Stolperfalle E-Scooter: Dortmund will feste Abstell-Plätze

Dortmund. Praktisch immer im Weg: In Dortmund soll es bald kein "E-Scooter-Wildparken" mehr geben. Der Verwaltungsvorstand will die Satzung ändern.

Im E-Scooter-Wald wird aufgeräumt: In Dortmund sollen Elektro-Roller bald nur noch an bestimmten Orten abgeholt und abgestellt werden. Der Verwaltungsvorstand hat eine entsprechende Satzungsänderung vorgeschlagen.

Heißt: kein "Wildparken" mehr, keine E-Scooter quer auf dem Gehweg, keine Stolperfallen am Straßenrand! In der Dortmunder Innenstadt dürfen E-Scooter nicht mehr einfach irgendwo stehengelassen werden. Die Verleihfirmen sollen künftig "Abgabe- und Entleihflächen" definieren – außerdem wird eine Jahresgebühr von 20 Euro pro Roller fällig, da für jedes Gerät eine Sondernutzung beantragt werden muss.

Nur außerhalb der Innenstadt soll weiterhin das "Free-Floating-Prinzip" gelten – also die Möglichkeit, einen E-Scooter an einem beliebigen Ort abzustellen. Das solle auch den öffentlichen Nahverkehr stärken, erklärt die Stadt: Wer von Zuhause aus per E-Scooter zur nächsten Stadtbahn-Station will, soll es möglichst einfach haben.

OVG-Urteil: Abgestellte Leihräder sind "verkehrsfremd"

Der Verwaltungsvorstand stützt sich auf ein Urteil des Oberverwaltungsgericht NRW zum Thema "Leihfahrräder" (für E-Scooter gelte das Gleiche). Laut Urteil sind die abgestellten Räder eine "verkehrsfremde Sache", für die eine erlaubnispflichtige Sondernutzung beantragt werden müsse. Schließlich seien Leifahrräder (und Roller) gewerblich – auch, wenn sie ungenutzt auf dem Gehweg stehen.

