Stollen 134 in Dortmund: Neuer Techno-Club mit Bergbauflair

Wer die Treppe zum neuen Dortmunder Techno-Club „Stollen 134“ hinabsteigt, hat das Gefühl unter Tage zu gehen. Hier wartet eine täuschend echte Bergbau-Kulisse auf die Gäste: Metallstangen, Stahlgitter und dunkle Wände – eine original Grubenlampe aus Dortmund-Bövinghausen und ein echter Kauenhaken aus der Zeche Emscher-Lippe in Datteln. „Es handelt sich um eine Eins-zu-Eins-Kopie von einem Stollen“, sagt Besitzer Udo Lagatz. „Mir war es wichtig, dass das perfekt ist.“

Sich selbst bezeichnet der 53-Jährige als „Quereinsteiger“. Eigentlich sei er Neugastronom, habe aber während seiner Studentenzeit als DJ aufgelegt und war viel in Clubs unterwegs. Bis Juli 2021 arbeitete er als Maschinenbauingenieur bei Caterpillar. Als das Werk schloss und seine Mitarbeitenden entließ, entschied er sich seinen Traum von einem Techno-Club zu verwirklichen – trotz der wirtschaftlich angespannten Corona-Situation: „Alle machen pleite, ich mache auf“, kommentiert Lagatz den mutigen Schritt.

Club „Stollen 134“ bei Eröffnung gut gefüllt

Und bisher scheint er sich gelohnt zu haben. Bei der Eröffnung am Samstag sei der Club gut gefüllt gewesen. „Er war aber jetzt auch nicht so voll, dass man gar nicht mehr durchgekommen wäre“, so Lagatz. An einer „Stellschraube“ müssten er und sein Team noch drehen: Der Garderobenbereich sei noch ausbaufähig. In zwei Google-Rezensionen habe es geheißen, dass das Anstehen zu lange dauere. „Wir erhoffen uns dadurch, dass die Garderobenabfertigung schneller geht, dass sich dann auch die Wartezeiten am Eingang reduzieren.“

Auch bei den Getränken setzt der „Stollen 134“ auf Lokales:Unter anderem gibt es hier Dortmunder Kronen-Bier. Neben seinem Anspruch, dass das Ruhrgebietskonzept bis ins Detail stimmt, liegt Lagatz zudem am Herzen, dass hier jeder in angenehmer Atmosphäre feiern kann. In dem neuen Club gibt es deshalb eine Awareness-“Beauftragte“.

All-Gender- und FLINTA-Toiletten im „Stollen 134“

„Unsere Mitarbeiter sind alle geschult“, erklärt Lagatz das Konzept. „Wenn Gäste sich unwohl fühlen, sind die ansprechbar und wissen, was zu tun ist.“ Auch die Toiletten sind geschlechtsneutral: „Wir haben eine ‘All Gender-Toilette’, und eine nur für „FLINTA, also für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen.“

Sechs Monate hatte die Umbauphase des Clubs an der Westenhellweg 134 in der Dortmunder Innenstadt gedauert, ein teilweise langwieriger Prozess weil es so viel an Auflagen zu beachten gab. Erst zwei Tage vor Cluberöffnung habe es grünes Licht gegeben: „Es hat sich gezogen aber am Ende haben das Ordnungsamt und die Wirtschaftsförderung uns wirklich unterstützt und dabei geholfen, dass die Prozesse schneller gehen.“

Der Club öffnet freitags, samstags und immer an den Abendenden vor Feiertagen ab 23 Uhr.

Infos zu den jeweiligen Line-ups gibt es auf dem Instagram-Account des Clubs unter „stollen134“.

