Endlich Störche in Dortmund! – Stadt warnt vor Drohnen

Der erste Storchennachwuchs in Dortmund: Im Siesack in Mengede lebt jetzt eine Weißstorch-Familie.

Dortmund. Dortmunds storchenlose Zeit ist vorbei: Im Norden sind Weißstorch-Küken geschlüpft. Dabei wurde der Brut-Mast einst als "verrückt" abgetan.

Drei Storchenküken beenden Dortmunds „storchenlose“ Zeit: Im Naturschutzgebiet Siesack in Mengede hat der NABU den ersten bekannten Bruterfolg in freier Wildbahn beobachtet. Seit der Storchennachwuchs geschlüpft ist, sind Dortmunds Naturfreunde und Vogelkundlerinnen begeistert und beobachten das Weißstorchenpaar samt Küken neugierig in seinem Horst in sechs Metern Höhe.

Bis vor Kurzem sei noch unklar gewesen, ob es auf dem Storchenmast auf der Heckrinderweide einen Bruterfolg geben würde, scheibt die Stadt. Aber jetzt ist es sonnenklar: Dortmund hat endlich seine "eigene" Storchenfamilie. „Es finden sich keine Hinweise darauf, dass in Dortmund jemals Störche in freier Wildbahn gebrütet haben“, erklärt NABU-Vogelexperte Dr. Erich Kretzschmar.

Lange habe das kaum jemand für möglich gehalten, weiß auch Dirk Lehmhaus vom Dortmunder Grünflächenamt: „Mich haben viele für verrückt erklärt, als wir den Storchenmasten vor neun Jahren errichtet haben.“ Lehmhaus engagiert sich nicht nur beruflich für Umweltschutz und Artenvielfalt, sondern auch privat. Er geht fest davon aus, dass es im Siesack genug Futter gibt – für Störche und auch für die vielen Reiher, die sich dort angesiedelt haben.

Der erste Storchennachwuchs in Dortmund: Im Siesack in Mengede lebt jetzt eine Weißstorch-Familie. Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Experten zuversichtlich: Störche bleiben in Dortmund

Bleiben die Störche also in Dortmund? Die beiden Vogelexperten halten es für gut möglich, dass Dortmunderinnen und Dortmunder jetzt jedes Frühjahr Störche auf der Mengeder Wiese beobachten können. „Storchenpaare bleiben ihrem Horst in der Regel über viele Jahre treu und bauen das Nest immer weiter aus“, so Lehmhaus.

Die Mengeder Weißstörche seien aber nicht die einzigen in Dortmund: In diesem Frühjahr seien auch in Scharnhorst Tiere beobachtet, schreibt die Stadt. Hier sei aber (noch) kein Bruterfolg bekannt. Zudem seien auch in anderen Stadtteilen Sichtungen gemeldet worden – es können aber auch durchreisende Tiere ohne Nachwuchs gewesen sein.

Im Dortmunder Zoo brüten übrigens schon seit 2017 Horst und Gisela. Das Weißstorchen-Paar hat mittlerweile 15 Jungstörche aufgezogen, erklärt die Stadt. Beide können nicht fliegen und leben dauerhaft im Zoo.

Störche in Dortmund: Bitte keine Drohnenvideos!

Die Stadt Dortmund bittet Storch-Fans aber eindringlich: Wer die Störche im Mengeder Siesack fotografieren möchte, darf das nicht per Drohne tun. Drohnenaufnahmen seien im Naturschutzgebiet grundsätzlich verboten. Das Drohnenverbot schütze nicht nur die Störche, sondern auch Bodenbrüter, die sonst womöglich aufgeschreckt und die ihre Jungtieren zurücklassen würden.

