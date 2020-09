Stichwahl in Dortmund: Thomas Westphal (SPD) neuer OB

Dortmund. Stichwahl in Dortmund: Thomas Westphal (SPD) ist neuer Oberbürgermeister in der Stadt. Der CDU-Kandidat Hollstein räumte seine Niederlage ein.

Bei der OB-Stichwahl in Dortmund liegt nach der Auszählung aller 671 Bezirke der SPD-Kandidat Thomas Westphal mit 51,97 Prozent vor Andreas Hollstein (CDU). 5750 Stimmen lagen zwischen den beiden Bewerbern um das Amt. Damit wird Thomas Westphal neuer Oberbürgermeister von Dortmund.

Auf den SPD-Kandidaten Westphal entfallen 75.755 der Stimmen. Für den Gegenkandidaten Andreas Hollstein haben 70.005 Dortmunder ihr Votum abgegeben. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 32,61 Prozent.

Dortmund: CDU-Kandidat räumt Niederlage ein

Dortmund: Der CDU-Kandidat Andreas Hollstein gestand seine Niederlage am Wahlabend ein. Foto: dpa

In Dortmund hatten die Grünen eine Wahlempfehlung für den CDU-Kandidaten Andreas Hollstein ausgesprochen. Diese Unterstützung hat aber nicht gereicht: Hollstein räumte am Wahlabend seine Niederlage ein. Er wünsche der Stadt Dortmund und all seinen Menschen alles Gute. Er habe alles auf eine Karte gesetzt und habe es nicht bereut, das Risiko eingegangen zu sein, zu dieser Wahl angetreten zu sein. Er werde sich jetzt erst einmal ein wenig sortieren, könne aber die Frage nach seiner konkreten Zukunft noch nicht beantworten.

Auch der SPD-Kandidat Westphal sprach am Wahlabend zu seinen Anhängern und bedankte sich für die Unterstützung. "Es geht um die Zukunft von Dortmund und den Menschen in Dortmund - und nicht um Parteien und das Kalkül von Parteien", sagte der SPD-Politiker. Seine Partei werde nun weitere Gespräche führen, denn ihr Ziel sei es ja nicht nur gewesen, den Oberbürgermeister zu stellen, sondern auch eine stabile Mehrheit im Rat zu organisieren.

SPD stellt Oberbürgermeister in Dortmund seit Jahrzehnten

Hollstein war zuvor Bürgermeister im sauerländischen Altena. Er trat gegen den städtischen SPD-Wirtschaftsförderer Thomas Westphal an. Seit Jahrzehnten stellt die SPD in Dortmund den Oberbürgermeister. Eine Niederlage hätte die Sozialdemokraten empfindlich treffen können.

Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen haben die Wähler am Sonntag über Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte in fast 130 Kommunen entschieden. Als besonders spannend galt unter anderem die Wahl in der Ruhrmetropole Dortmund. In der von der SPD regierten Stadt haben CDU-Kandidaten Chancen, die Oberbürgermeister-Posten zu erobern.