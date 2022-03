Am Freitag sind die ersten Dosen des Impfstoffes von Novavax in NRW eingetroffen.

Corona-Impfung Novavax in Dortmund: Wer den neuen Impfstoff bekommen darf

Dortmund. Seit Montag gibt's in Dortmund den neuen Impfstoff Novavax – aber bisher nur in einer Impfstelle. Nicht alle bekommen ihn. Diese Regeln gelten.

Der Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax steht ab jetzt auch in Dortmund zur Verfügung – bisher aber nur in einer städtischen Impfstelle. Seit Montag gibt es in der Berswordt-Halle Novavax. Laut Stadt stehen vorerst 5080 Impfdosen bereit, weitere folgen.

Der neue Tot-Impfstoff Novavax sei erstmal für wenige Menschen reserviert, erklärt die Stadt. Impftermine bis 5. März seien nur für Berechtigte möglich – nämlich die, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind oder mRNA-Impfstoffe nachweislich nicht vertragen.

Ab 6. März steht Novavax nach Angaben der Stadt auch allen anderen Dortmunderinnen und Dortmundern ab 18 Jahren zur Verfügung.

Novavax: Terminbuchung in Dortmund

„Impfungen mit Nuvaxovid werden ausschließlich mit Termin in der Berswordt-Halle stattfinden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Andere Impfstoffe werden in der Berswordt-Halle parallel nicht mehr verimpft. Zur Sicherheit – um Verwechselungen zu vermeiden.

Termine gibt's auf der Terminbuchungs-Seite der Stadt Dortmund

Geimpft wird montags bis samstags, 10-17 Uhr. Bei der Buchung des Ersttermins wird automatisch ein zweiter Termin generiert. Für einen vollständigen Impfschutz ist die Zweitimpfung nach 21 Tagen nötig.

