Der Bereich um das Juweliergeschäft an der Weststraße wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt.

Polizei Spreng-Attacke auf Juwelier in Hamm - Häuser evakuiert

Hamm/Dortmund. Nach der Explosion an einem Geschäft in der Innenstadt hilft auch die Polizei Dortmund bei der Fahndung. Die Räuber sind weiter auf der Flucht.

Eine Explosion hat am frühen Freitagmorgen Anwohner in der Hammer Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Bisher unbekannte Räuber haben versucht, ein Juwelier-Geschäft aufzusprengen. Ein zweiter Sprengsatz musste von der Polizei kontrolliert zur Detonation gebracht werden.

Gegen 3 Uhr riefen mehrere Anwohner Polizei und Feuerwehr. An der Weststraße in der Hammer City war das Schaufenster eines Juweliergeschäfts geborsten; Scherben verteilten sich im Bereich der dortigen Fußgängerzone, berichtete am Morgen Polizeisprecher Hendrik Heine auf Anfrage.

Explosion in Hamm: Täter flüchteten auf hellem Motorroller

Zwei dunkel gekleidete Männer sollen vom Tatort geflüchtet sein, hätten Zeugen berichtet. Die Männer, die Kapuzen über ihre Köpfe gezogen hätten, seien mit einem Kleinkraftrad - offenbar ein heller 50-Kubik-Roller - in Richtung Westentor geflüchtet, sagte der Sprecher. Trotz ausgelöster Großfahndung fehlte auch am Morgen noch jede Spur von den Tätern, sagte der Polizeisprecher.

Laut Polizei fand sich an der Tür des Juweliergeschäfts noch ein zweiter Sprengsatz, der nicht explodiert war. Deshalb evakuiert die Polizei das Geschäftshaus, ein Nachbarhaus und ein Gebäude gegenüber, sagte der Sprecher. Die neun Anwohner wurden in einem eigens herbeigeorderten Linienbus betreut, teilte die Polizei mit. >> Auch interessant: Rauberversuche mit Sprengstoff: Polizei Bochum nimmt Mann fest

Beute machten die Täter laut Polizei offenbar keine. Den Sachschaden konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht einschätzen, er sei „sehr groß“, sagte der Sprecher. Die Nordstraße in der Innenstadt war am Morgen noch gesperrt, ebenfalls die Fußgängerzone der Weststraße rund um den Explosionsort.

Sprengsätze der Täter waren selbst gebaut

Dass es am frühen Morgen eine zweite Explosion in Hamm gab, war kein Anlass zur Sorge, sagte der Polizeisprecher: Experten des Landeskriminalamts NRW aus Düsseldorf hätten den Sprengkörper an der Juweliertür zu den nahen Lippe-Wiesen gebracht und dort kontrolliert gesprengt. Bei dem Sprengstoff habe es sich laut ersten Erkenntnissen der Polizei um ein „Selbstlaborat“ gehandelt, das hoch explosiv gewesen sei.

Die Fahndung hat die Polizei auch über Hamm hinaus ausgeweitet, sagte der Sprecher. Am Morgen wurden Kriminaltechniker aus Dortmund am Tatort erwartet, um dort Spuren zu sichern, erklärte der Sprecher: „Da ist die Polizei Dortmund besser ausgestattet als unsere Behörde in Hamm.“

Die Polizei hofft auch auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Hamm, Telefonnummer: 02381/916-0.

