Spotify-Jahresrückblick 2023: Die Top-Songs der Dortmunder

Dortmund. „Spotify Wrapped“ ist da. Welche Artists, Lieder und Podcasts haben die Menschen in Dortmund 2023 am meisten gehört? Das sind die Top-Rankings.

Musikfans haben gespannt auf ihn gewartet: Der Spotify-Jahresrückblick ist wieder da, alljährlich veröffentlicht Ende November. Neben Plätzchenbacken und Glühweintrinken versüßen diese persönlichen Charts vielen die Vorweihnachtszeit, denn die meistgehörten Lieblingslieder lassen Erinnerungen und Emotionen aus dem vergangenen Jahr wieder aufleben.

Doch welche Künstlerinnen und Künstler haben die Menschen in Dortmund im Jahr 2023 am häufigsten gestreamt? Welche Lieder wurden rauf und runter gehört? Und welche Podcasts sind in Dortmund besonders beliebt? Wir schauen auf die Zahlen für den Zeitraum von Januar bis November. Sie zeigen: Deutschsprachiger Rap und Pop stehen in dieser Stadt hoch im Kurs.

Spotify Jahresrückblick: Apache 207 in Dortmund auf Platz eins

Auf Platz eins liegt bei den Dortmunderinnen und Dortmundern - wie auch bundesweit - Charstürmer Apache 207. Der Erfolgs-Rapper ist im Jahr 2023 unter anderem am Seaside Beach in Essen und auf dem San-Hejmo-Festival in Weeze aufgetreten.

Raf Camora (rechts) und Bonez MC liegen beim Spotify-Jahresrückblick für Dortmund auf den Plätzen zwei und drei. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa

Hinter Apache liegt der Hamburger Rapper Bonez MC, Mitglied der Hip-Hop-Crew 178 Straßenbande. Auf Platz drei und vier haben es in Dortmund Raf Camora und Luciano geschafft - ebenfalls deutschsprachige Rapper. Erst auf Platz fünf findet sich eine weibliche Musikerin: Ayliva aus Recklinghausen, mit bürgerlichem Namen Elif Akar, die gleich mit zwei Alben auch in der Top-10-Liste der deutschlandweit meistgehörten Alben zu finden ist.

Spotify-Jahresrückblick: „Komet“ war 2023 der meistgehörte Song in Dortmund

In den Top-Fünf der meistgehörten Lieder ist immerhin mehr als nur ein Song einer weiblichen Interpretin vertreten. Wenig überraschend, liegt Apache 207 mit Udo Lindenberg und deren Song „Komet“ vorne - der längste Nummer-eins-Hit Deutschlands aller Zeiten. Mehr als 18 Wochen steht die Single an der Spitze der Single-Charts. Gleich dahinter kommt Ayliva mit „Sie weiß (feat. Mero)“, gefolgt von Miley Cyrus mit dem Radio-Ohrwurm „Flowers“. Platz vier belegt der Rapper Damn Yury, über dessen Person nur wenig bekannt ist, mit „Tabu“. Auf Platz fünf der in Dortmund am häufigsten gehörten Songs ist laut dem Streamingdienst „Zukunft Pink“ von Peter Fox in Kooperation mit der deutschen Sängerin Inéz Schäfer.

Spotify-Jahresrückblick: Podcast „Gemischtes Hack“ bei den Dortmundern am bliebtesten

Und wie sieht es mit Podcasts aus? Die Dortmunderinnen und Dortmunder scheinen eine Mischung aus unterhaltsamen Gesprächs-Podcasts und True Crime zu bevorzugen. Lieblings-Duo ist Felix Lobrecht mit Tommi Schmitt, deren Podcast „Gemischtes Hack“ das Top-Five-Ranking in dieser Kategorie anführt. Auf Platz zwei liegt „Kurt Krömer - Feelings“, gefolgt von dem Format „Mordlust”, in dem die Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers über die Hintergründe wahrer Kriminalfälle sprechen. Der Podcast „Hobbylos“ der beiden Youtuber Rezo und Julien Bam landet in Dortmund auf Platz vier. Platz fünf geht an den bekannten Podcast „Fest & Flauschig“ von TV-Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz.

