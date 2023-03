Spielstraßen-Kontrollen: Wo soll die Stadt Dortmund blitzen?

Spielstraßen-Kontrollen in Dortmund: Bürger und Bürgerinnen können kritische Punkte melden. (Symbolbild)

Dortmund. Immer schön Schrittgeschwindigkeit fahren! Die Stadt Dortmund plant eine Blitzer-Aktion in verkehrsberuhigten Straßen – und sucht noch Hinweise.

Das Dortmunder Ordnungsamt bekommt immer mehr Beschwerden über Raserinnen und Falschparker in "Spielstraßen". Deshalb plant die Stadt jetzt eine Schwerpunkt-Aktion mit vielen Kontrollen in verkehrsberuhigten Bereichen.

Nach den Osterferien will die Verkehrsüberwachung der Stadt vom 17. bis 29. April knapp zwei Wochen lang in ausgewählten Spielstraßen die Einhaltung des Tempolimits kontrollieren. Auch falsches Parken wird dann vermehrt geahndet.

Spielstraßen in Dortmund – das sind die Regeln:

Zwar sind verkehrsberuhigte Bereiche strenggenommen keine Spielstraßen, sie werden aber gemeinhin so genannt. Generell gilt: Fußgänger, also auch spielende Kinder, haben immer Vorrang – sie dürfen die Straße aber nicht bewusst blockieren. Die Regeln in verkehrsberuhigten Straßen sind simpel:

Schrittgeschwindigkeit (in der StVO nicht genau definiert, laut Urteilen 5 bis 15 km/h)

(in der StVO nicht genau definiert, laut Urteilen 5 bis 15 km/h) Fahrräder müssen auch Schritt fahren

müssen auch Schritt fahren Fußgänger haben Vorrang, dürfen Fahrzeuge aber nicht bewusst behindern

haben Vorrang, dürfen Fahrzeuge aber nicht bewusst behindern Parken ausschließlich auf gekennzeichneten Flächen

ausschließlich auf gekennzeichneten Flächen Halten zum Be-/Entladen für maximal 15 Minuten

Mit ihrer Aktion wolle die Stadt Dortmund auch zur Aufklärung beitragen, heißt es. Denn nicht alle Verkehrstteilnehmenden kennen die Regeln, die in verkehrsberuhigten Bereichen gelten – oder sehen die großen blauen Schilder nicht. Neben den Tempo- und Park-Kontrollen will die Stadt deshalb auch Flyer verteilen.

Wo soll die Stadt Dortmund kontrollieren? Hinweise auf besonders kritische Spielstraßen nimmt das Ordnungsamt noch bis 16. April entgegen:

